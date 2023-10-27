منى تهلك أول طبيبة إماراتية عربية تترأس الاتحاد الدولي للمستشفيات

د. عامر شريف: اختيار يعد نجاحاً كبيراً للقطاع الصحي على مستوى الدولةتم انتخاب الطبيبة الإماراتية منى تهلك، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الطبية المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال، رئيساً للاتحاد الدولي للمستشفيات خلال المؤتمر العالمي للمستشفيات الذي عقد في لشبونة، لتكون بذلك أول مرأة عربية تتولى هذا المنصب الدولي الرفيع في الاتحاد الدولي للمستشفيات منذ تأسيسه.

وعبرت د. منى تهلك عن امتنانها لدعم القيادة الرشيدة وسعادتها باختيارها لرئاسة للاتحاد الدولي للمستشفيات، قائلة:"أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى قيادتنا الرشيدة على التزامها الراسخ بتمكين المرأة الإماراتية التي تفوقت في أدوار رفيعة المستوى في مختلف المجالات. وذلك بفضل الثقة الكبيرة والفرص التي منحتها إياها لتعزيز تقدمها وتفوقها ضمن مختلف القطاعات، لا سيما في القطاع الطبي."

وأضافت:"إن هذا الفوز لا يسلط الضوء على التقدم الذي حققته المرأة الإماراتية فحسب، بل يعكس أيضاً المكانة المتميزة للقطاع الصحي في دولة الإمارات، ويشرفني أنا وزميلاتي الإماراتيات أن نمثل دولة الإمارات في هذا المحفل الدولي الكبير، والعمل على مواصلة مسيرة تطوير الاتحاد الدولي للمستشفيات بما نتمتع به من خبرات عالمية ." headtopics.com

وخلال فترة عملها مع الاتحاد الدولي للمستشفيات على مدى السنوات السبع الماضية سلّطت تهلك الضوء على تميز ونجاح قطاع المستشفيات في دولة الإمارات، وعرض تجربة ومساهمات المرأة الإماراتية في هذا المجال على نطاق عالمي.

وهنأ د. عامر شريف، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، د. منى تهلك على اختيارها المستحق رئيساً للاتحاد الدولي للمستشفيات، منوهاً بقيادتها الاستثنائية وخبرتها ومساهماتها القيمة في منظومة الرعاية الصحية في دبي وخارجها. معرباً عن فخره واعتزازه بما قدمته من إنجازات بشكل خاص، وتقديره للمواهب الاستثنائية للمرأة الإماراتية على الساحة العالمية، بشكل عام. headtopics.com

وأضاف أن هذا الاختيار يُعد نجاحاً كبيراً لجميع العاملين ضمن القطاع الصحي على مستوى دولة الإمارات، ودليلاً جديداً على المكانة المتميزة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية، وقدرتها على التميز في جميع المجالات، لاسيما المجال الطبي، وتحملها المسؤولية جنباً إلى جنب مع الرجل في بناء نهضة الإمارات".

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