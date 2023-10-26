منظمة بريطانية تعلّق أعمالها في اليمن

أعلنت منظمة «رعاية الأطفال» البريطانية غير الحكومية، أمس، تعليق أنشطتها الإنسانية كافة شمالي اليمن بعد وفاة مدير قسم الأمن والسلامة في مكتبها في البلاد خلال احتجازه منذ 50 يوماً داخل أحد سجون مخابرات الحوثيين في صنعاء.

وأفادت المنظمة في بيان بأنها «تشعر بالحزن الشديد لتأكيد وفاة أحد موظفيها أثناء احتجازه في اليمن، وتدعو إلى إجراء تحقيق مستقل فوري» في هذه الحادثة. وأوضحت أن مدير قسم الأمن والسلامة في مكتبها باليمن، هشام الحكيمي، اعتقل في 9 سبتمبر الماضي «خارج أوقات عمله في المنظمة»، وأنه على الرغم من محاولات المنظمة، وعائلته، والمحامين، «لم يتمكن أحد من رؤيته أو التحدث معه طوال فترة احتجازه بأكملها».

وأكدت أنه «لم يتم توجيه أي اتهامات أو إجراءات قانونية من قبل السلطات أو تقديم أسباب لاحتجازه في صنعاء»، مشيرة إلى أنها ستقوم بـ«تعليق عملياتها في شمال اليمن بأثر فوري». وأوضحت «رعاية الأطفال» أن الحكيمي كان يبلغ من العمر 44 عاماً، وهو أب لـ4 أبناء، انضم إلى صفوفها اعتباراً من 2006. ولم تحدد المنظمة ظروف وفاته التي لم تعلن عنها السلطات الحوثية في صنعاء. headtopics.com

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