منطقة صناعية ألمانية في منطقة قناة السويس

السويس،وذلك في ختام أعمال اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، التي انعقدت في برلين، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الدولتين في مختلف المجالات.

و أكد الوزير أن العلاقات المصرية-الألمانية تشهد حاليا مستوى كبيرا من التفاعل والزخم، موضحاً أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل فرصة عظيمةً لتعزيز مختلف مجالات الشراكة الاقتصادية والتعاون بين البلدين. كما تم انشاء المجلس الأعلى للاستثمار للإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة في كافة القطاعات، وإطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وتفعيل الرخصة الذهبية المضمَنة في قانون الاستثمار المصري الجديد لضمان سرعة التعامل مع المستثمرين، فضلا عن طرح 32 شركة حكومية مصرية في البورصة أمام المستثمرين خلال عام.

واضاف ان مصر احتلت المركز الثاني من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2022، والذى سجل 148.9 مليار دولار، ما يعادل 14.1% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي استقبلته القارة ذلك العام، بالإضافة الى المرتبة الثانية عربياً بعد الإمارات العربية المتحدة من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. headtopics.com

وأكد المهندس أحمد سمير أن مصر ترحب بالاستثمارات الألمانية للاستفادة من السوق المحلي المصري الضخم، الذي يبلغ عدده 105 مليون مواطن، بالإضافة إلى ما يوفره من امتيازات الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، التي تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع مجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية؛ فضلاً عن موقع مصر الاستراتيجي بين القارات الثلاث مما يجعلها مركزاً هاماً للصادرات لأسواق الدول المحيطة.

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