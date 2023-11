منصور بن محمد: رعاية الكفاءات الوطنية ورفدها بالمعارف أولوية

وبرنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، والماجستير في السياسات العامة، في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والذي نظمته الكلية في مركز دبي التجاري العالمي. وضم خريجو الكلية لهذا العام 79 طالباً وطالبة من العاملين في عدد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، إضافة إلى منتسبين من عدة دول أخرى.

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة تضع رعاية الكفاءات الوطنية، ورفدها بالعلوم والمعارف الحديثة، والارتقاء بمهاراتها وتطوير أدواتها بشكل دائم، كأولوية استراتيجية، بوصفهم ركيزة التنمية والطاقات التي ستكون مسؤولة عن تشكيل ملامح المستقبل المشرق المأمول للأجيال القادمة.

فضلاً عن دورهم في تعزيز فرص الدولة في اعتلاء أرقى مراكز التميز والريادة إقليمياً وعالمياً، ترجمة لفكر ورؤية القيادة الرشيدة التي تسعى إلى رفد القطاع الحكومي بعقول وكفاءات وطنية شابة، قادرة على قيادة الخطى نحو آفاق جديدة من التقدم.

ودوّن سموه: «شهدت اليوم حفل تخريج الدفعة العاشرة من طلبة الماجستير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والتي شملت 79 طالباً وطالبة من عدد من الجهات الحكومية إلى جانب منتسبين من عدة دول... نبارك لجميع الخريجين ونتمنى لهم التوفيق في خطواتهم المستقبلية، ونشكر فريق الكلية على ما يقدمونه من دعم للطلاب في مجالات الإدارة والسياسات الحكومية، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية».

وحضر الحفل معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي، رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

