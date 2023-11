منصور بن محمد: الإمارات وقيادتها تضع رعاية الكفاءات الوطنية أولوية استراتيجية

وضم خريجو الكلية لهذا العام 79 طالباً وطالبة من العاملين في عدد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، إضافة إلى منتسبين من دول أخرى. وأكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات وقيادتها تضع رعاية الكفاءات الوطنية، ورفدها بالعلوم والمعارف الحديثة، والارتقاء بمهاراتها وتطوير أدواتها بشكل دائم، كأولوية استراتيجية، بوصفهم ركيزة التنمية والطاقات التي ستكون مسؤولة عن تشكيل ملامح المستقبل المشرق المأمول للأجيال المقبلة، فضلاً عن دورهم في تعزيز فرص الدولة في اعتلاء أرقى مراكز التميز والريادة إقليمياً وعالمياً، ترجمة لفكر ورؤية القيادة التي تسعى إلى رفد القطاع الحكومي بعقول وكفاءات وطنية شابة، قادرة على قيادة...

حضر الحفل الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، ورئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، والرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور علي بن سباع المرّي.

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي: «تقدم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية كل الدعم المعرفي والعلمي لطلابها في مجالات الإدارة والسياسات الحكومية، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يتماشى مع استراتيجيات دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة، ويحقق أهدافها في ترسيخ مكانتها إقليمياً وعالمياً»، مؤكداً ثقته بأن الدفعة الجديدة من خريجي الكلية ستكون لها بصمة مميزة في مجال صناعة القرار وإدارة المنظومات الحكومية المستقبلية.

من جانبه، هنّأ الدكتور علي بن سباع المرّي، الخريجين وذويهم، مشيراً إلى أن هذه الدفعة الجديدة من خريجي الكلية ستكون قادرة على مجاراة مستجدات العصر في مجالات الإدارة الحكومية والسياسات العامة، وتلبية متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، والاستعداد للسيناريوهات المختلفة، والإسهام في تعزيز المكانة التنافسية للدولة، والإسهام في تعزيز التجربة الإماراتية المتميزة في الإدارة الحكومية والمجالات البحثية والمهنية، ونقلها إلى أقرانهم في مواقع العمل المختلفة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: EMARATALYOUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WAMNEWS: منصور بن محمد يشهد حفل تخريج كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية- شمل خريجي الدفعة العاشرة لطلبة الماجستير.- منصور بن محمد: 'دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة تضع رعاية الكفاءات الوطنية، ورفدها بالعلوم والمعارف الحديثة، والارتقاء بمهاراتها كأولوية استراتيجية'.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: خليفة بن محمد لـ'وام' : الإمارات والأردن ترتبطان بعلاقات استراتيجية متجذرةخليفة بن محمد لـ'وام' : - البيئة الاستثمارية في الأردن إيجابية ومحفزة.- الإمارات تعزز التعاون مع الأردن لتسريع الانتقال في قطاع الطاقة.- الأردن حريص على دعم كل مخرجات COP28. من / منصور عامر .

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: خليفة بن محمد: الإمارات والأردن ترتبطان بعلاقات استراتيجيةأكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، أن ‎دولة الإمارات العربية المتحدة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: منصور بن محمد يشهد تخريج طلبة ماجستير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكوميةشهد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، الأربعاء، حفل تخريج الدفعة العاشرة من طلبة الماجستير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والتي شملت 79 طالباً وطالبةً من جهات حكومية عدة إلى جانب منتسبين من عدة دول.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الشارقة تحتفي بالشعر في مراكش المغربية والأقصر المصريةتحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والعاهل المغربي الملك محمد السادس

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تنطلق الأربعاءتحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، تنطلق

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕