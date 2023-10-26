منصور بن محمد: مدارسنا الوطنية تصنع أجيالاً من الموهوبين وأبطالاً رياضيين

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، أن المدارس تلعب دوراً كبيراً في تنشئة وإعداد الأجيال التي تساهم في بناء مستقبل دولة الإمارات، سواء على مستوى الإعداد التربوي والعلمي والصحي، أو على المستوى الرياضي الذي يتعلق بحيوية ونشاط وسعادة الطلبة من ممارسي الرياضة والنشاط البدني.

وقال سموه: "بفضل رعاية القيادة الرشيدة لقطاع التعليم، والعمل المستمر لتطوير المؤسسات التعليمية والعاملين فيها، أنتجت المدارس في دولة الإمارات أجيالاً من الموهوبين في مختلف المجالات الحيوية يشاركون في صنع المستقبل المأمول لدولتنا، كما قدمت لأنديتنا ومنتخباتنا رياضيين موهوبين، وأبطالاً أحرزوا العديد من الألقاب في المنافسات والبطولات محلياً وفي مختلف البطولات الإقليمية والدولية، فاستحقت هذه المدارس أن يكون لها تقدير خاص لتكريم جهودها التعليمية الرياضية من خلال اطلاق وسام حمدان بن محمد للمدارس...

وأشار سموه، إلى أن مدارس الدولة بيئة مبتكرة لبناء وتنشئة مواهب قادرة على رفع راية الإمارات في المحافل الرياضية الدولية، والمنافسة ضمن كبرة المسابقات الإقليمية والعالمية، بجيل موهوب وشاب يعشق تحقيق المراكز الأولى. headtopics.com

جاء ذلك خلال زيارة سموه الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، إلى مدرسة المعارف للبنين، وأكاديمية دبي الدولية، الفائزتين بالدورة الثانية من "وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية"، والذي يُمنح من قبل مجلس دبي الرياضي لإحدى المدارس الحكومية وأخرى من القطاع الخاص ممن نجحوا في تطبّيق أفضل الممارسات الرياضية وحصلوا على أعلى درجات التقييم بين مدارس دبي للفوز بالوسام الأول من نوعه.

رافق سموه، في الزيارة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسارة يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومريم الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء وعضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي. headtopics.com

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