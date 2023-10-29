منصور بن محمد يحضر أفراح الجزيري والجروان

وهنّأ سموه العروسين وذويهما متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة، وأن يُنعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يديم على دولتنا وشعبنا أسباب السعادة والرخاء.

وهنّأ سموه العروسين وذويهما متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة، وأن يُنعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يديم على دولتنا وشعبنا أسباب السعادة والرخاء.

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منصور بن محمد يحضر أفراح الجزيري والجرواندبي في 29 أكتوبر / وام / حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالرحمن عبدالله الجزيري، اليوم بمناسبة زفاف نجله يوسف على كريمة سعيد راشد الجروان، في مجلس الخوانيج بدبي. اقرأ أكثر ⮕

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محمد بن سعود يحضر أفراح الكتبي والشمري في رأس الخيمةرأس الخيمة في 28 أكتوبر / وام / حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة حفل زفاف سعيد راشد بن عمير الكتبي إلى كريمة عواد بن هطل الشمري الذي أقيم في صالة الكورنيش برأس الخيمة.وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة العروسين بهذه المناسبة السعيدة.. سائلاً الله عز وجل أن يكلل حياة العروسين بالرفاه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة. اقرأ أكثر ⮕

محمد بن سعود يحضر أفراح الكتبي والشمري في رأس الخيمةحضر سموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة حفل زفاف سعيد راشد بن عمير الكتبي، إلى كريمة عواد بن هطل الشمري اقرأ أكثر ⮕

محمد بن سعود يحضر أفراح الكتبي والشمريموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

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