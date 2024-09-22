منصة إكس تتعرض لحظر جديد في البرازيل

أعلنت منصة «إكس» تعيين ممثل قانوني لها في البرازيل ، في خطوة أولى قد تمكّنها من استئناف تقديم خدماتها في البلاد، لكن قراراً قضائياً أمر بإبقاء ال حظر عليها إلى حين استيفائها متطلبات أخرى.

وجاء قراره حظر «إكس» الشهر الماضي بعد رفض ماسك إزالة عشرات الحسابات المتهمة بنشر أخبار زائفة، وعدم تعيين المنصة ممثلاً قانونياً جديداً لها في البرازيل. لكن مورايش قال إن منصة «إكس» انخرطت عمداً في جهود «خبيثة وغير مشروعة ومستمرة» لتحدي العدالة البرازيلية.

منصة إكس البرازيل حظر ألكسندر دي مورايش إيلون ماسك

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