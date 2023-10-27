مندوب السعودية: نأسف لازدواجية المعايير بخصوص غزة

وأعرب في كلمة بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن أسف المملكة لازدواجية المعايير بخصوص غزة، مطالباً الأمم المتحدة بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الفلسطينيين.كما دان استهداف المدنيين، مشدداً على رفض تهجيرهم من غزة، وأكد على أهمية دفع عملية السلام ضمن قرارات الشرعية الدولية.

يذكر أن السعودية و9 دول عربية أخرى أكدت رفضها تصفية القضية الفلسطينية واستهداف المدنيين في غزة، عادّةً أن"حق الدفاع عن النفس لا يبرر انتهاك القانون وإغفال حقوق الفلسطينيين". جاء هذا الموقف في بيان مشترك أصدرته المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية، في أعقاب"قمة القاهرة للسلام" التي عُقدت في القاهرة يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول.

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