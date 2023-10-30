منتخب قدم الشاطئية يخوض وديتين مع المغرب واليابان استعدادا للمونديال

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية بعد غد (الأربعاء) مباراة ودية مع نظيره المغربي، وأخرى أمام المنتخب الياباني يوم 3 من الشهر نفسه على الملعب الرملي باتحاد الكرة بدبي، وذلك في إطار استعداداته للفترة المقبلة، والتي تشهد مشاركته في نهائيات كأس العالم 2024 التي تقام بدبي فبراير المقبل بمشاركة 16 منتخبا.
وأنهى المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية مشاركته في بطولة نيوم الدولية بالمملكة العربية السعودية، بالتتويج بالميدالية البرونزية، مواصلا إنجازاته التي حققها خلال الفترة الماضية، والتي شهدت أيضا الحصول على وصافة بطولة إسبانيا الدولية، ، وتواجده بالمركز العاشر عالميا، والثالث آسيويا حسب تصنيف شهر أغسطس الصادر عن Beach Soccer Worldwide.
وأكد بدر حارب مدير المنتخب أنه يعول كثيرا على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والتي شهدت انسجاما كبيرا بين اللاعبين، الأمر الذي ساهم في الوصول إلى هذه المكانة. وقال حارب:" حققنا العديد من المكاسب نتيجة المشاركة الأخيرة في بطولة نيوم الدولية، وأبرزها المكسب المعنوي للاعبين، وإعطاؤهم المزيد من الثقة قبل الاستحقاق الأهم خلال الفترة المقبلة، وهو بطولة العالم، إضافة إلى العامل الفني، وتطوير أداء اللاعبين فنيا وبدنيا. headtopics.com
وأوضح حارب أن المنتخب الوطني سيواصل استعداداته للمونديال في دبي، حيث سيشارك في بطولة كلباء الشاطئية، خلال الفترة المقبلة.
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