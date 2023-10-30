منتخب قدم الشاطئية يخوض وديتين مع المغرب واليابان استعدادا للمونديال

وأنهى المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية مشاركته في بطولة نيوم الدولية بالمملكة العربية السعودية، بالتتويج بالميدالية البرونزية، مواصلا إنجازاته التي حققها خلال الفترة الماضية، والتي شهدت أيضا الحصول على وصافة بطولة إسبانيا الدولية، ، وتواجده بالمركز العاشر عالميا، والثالث آسيويا حسب تصنيف شهر أغسطس الصادر عن Beach Soccer Worldwide.

وأكد بدر حارب مدير المنتخب أنه يعول كثيرا على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والتي شهدت انسجاما كبيرا بين اللاعبين، الأمر الذي ساهم في الوصول إلى هذه المكانة. وقال حارب:" حققنا العديد من المكاسب نتيجة المشاركة الأخيرة في بطولة نيوم الدولية، وأبرزها المكسب المعنوي للاعبين، وإعطاؤهم المزيد من الثقة قبل الاستحقاق الأهم خلال الفترة المقبلة، وهو بطولة العالم، إضافة إلى العامل الفني، وتطوير أداء اللاعبين فنيا وبدنيا.

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