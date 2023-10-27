منتخب 'الشاطئية' يفوز على نظيره التركي وينافس على البرونزية في 'دولية نيوم'

الرياض في 27 أكتوبر / وام / فاز منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية على نظيره التركي (4-2)، بالجولة الثالثة الأخيرة في المجموعة الثانية ببطولة "نيوم الدولية" بالسعودية. سجل للمنتخب الوطني، كل من علي محمدي (هدفين)، وعبدالله عباس، ووليد بشر.

وحجز المنتخب الوطني مقعدا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بعدما حل ثانيا في المجموعة الثانية بـ6 نقاط، من الفوز على إسبانيا وتركيا في الجولتين الأولى والثالثة. ويخوض المنتخب الوطني غدا السبت مباراة تحديد المركز الثالث، أمام الفائز من مباراة المانيا وإنجلترا.

اقرأ أكثر:

wamnews »

منتخب 'الشاطئية' يلعب على البرونزية في 'دولية نيوم'تابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

«أبيض الشاطئية» يهزم تركيا في بطولة نيومحقق منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم الشاطئية الفوز على نظيره المنتخب التركي بنتيجة 4-2، وذلك في المباراة التي جرت الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة اقرأ أكثر ⮕

الاتحاد يبحث عن نقاط الحزم وينتظر هدية الخليجيأمل اتحاد جدة الخميس، أن يفوز على ضيفه الحزم ويتعثر التعاون أمام مضيفه الخليج في افتتاح الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي حتى يقفز العميد إلى المرتبة الثانية في الترتيب... اقرأ أكثر ⮕

«أبيض الشاطئية» يهزم إسبانيا في بطولة نيوم الوديةحقق منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم الشاطئية الفوز على منتخب إسبانيا بخمسة أهداف مقابل أربعة في مباراة الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية في بطولة نيوم الدولية التي انطلقت منافساتها مساء الأربعاء في المملكة العربية السعودية. سجل أهداف «أبيض الشاطئية» أحمد بشر «هدفين»،وهيثم الكعبي، وعبدالله عباس «هدفين». اقرأ أكثر ⮕

البابا وأردوغان يبحثان حرب «حماس» وإسرائيلبحث البابا فرنسيس في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، الحرب بين «حماس» وإسرائيل، مشددا على أهمية حل الدولتين، وفق ما أفاد بيان للفاتيكان... اقرأ أكثر ⮕

البابا وأردوغان يبحثان حرب «حماس» وإسرائيلبحث البابا فرنسيس في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، الحرب بين «حماس» وإسرائيل، مشدداً على اقرأ أكثر ⮕