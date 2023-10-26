منتخب اليد يختتم التصفيات الآسيوية بالخسارة أمام الكويت

تعرض المنتخب الوطني لكرة اليد إلى الخسارة أمام نظيره الكويتي، بفارق خمسة أهداف وبنتيجة (26-31)، في مباراة جمعتهما اليوم الخميس، لحساب تحديد المركزين السابع والثامن في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس-2024، المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، ويسدل الستار عنها يوم بعد غدٍ السبت.

ودفع المنتخب ضريبة غياب لاعبيه عن التسجيل خلال الدقائق الأربعة الأولى، ما أتاح للمنتخب الكويتي انهاء الشوط الأول متقدماً بفارق أربعة أهداف (20-16). وحاول المنتخب تقليص الفارق خلال مجريات الشوط الثاني، إلا أن التسرع في انهاء الهجمات واستمرار نقاط الضعف الدفاعية على صعيد منطقة الجناحين سمحت للمنتخب الكويتي مجدداً لتسيد مجريات اللعب ورفع فارق الأهداف في الدقائق الأخيرة وانهاء المباراة لصالحه (31 - 26).

يذكر أن المنتخبات الأربعة التي نجحت في بلوغ الدور نصف النهائي من تصفيات الدوحة، ممثلة بمنتخبات قطر والبحرين وكرويا الجنوبية واليابان، ستنافس على البطاقة الوحيدة المؤهلة عن هذه التصفيات إلى أولمبياد باريس-2024، على أن يخوض صاحب المركز الثاني الملحق الآسيوي. headtopics.com

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