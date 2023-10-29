منتخب الإمارات لبناء الأجسام يغادر إلى مونديال إسبانيا

تغادر اليوم إلى إسبانيا بعثة منتخب الإمارات لبناء الأجسام وفيزيك برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية محمد شاهين الحوسني للمشاركة في بطولة العالم التي تقام في برشلونة في الفترة من 1- 6 نوفمبر المقبل، وتتكون البعثة من أحمد جوهر عضو مجلس الإدارة رئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات، والمدير الفني للمنتخب زويد سالمين الزعابي، والمدرب سلمان عجيل، وطبيب المنتخب الدكتور سعيد ساساني، والمصور توفيق ذيب و12 لاعباً هم: ثاني خميس الحمادي (75) كيلوغراماً، وأحمد حسن رستم (80) كيلوغراماً وعبدالله حسن...
تغادر اليوم إلى إسبانيا بعثة منتخب الإمارات لبناء الأجسام وفيزيك برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية محمد شاهين الحوسني للمشاركة في بطولة العالم التي تقام في برشلونة في الفترة من 1- 6 نوفمبر المقبل، وتتكون البعثة من أحمد جوهر عضو مجلس الإدارة رئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات، والمدير الفني للمنتخب زويد سالمين الزعابي، والمدرب سلمان عجيل، وطبيب المنتخب الدكتور سعيد ساساني، والمصور توفيق ذيب و12 لاعباً هم: ثاني خميس الحمادي (75) كيلوغراماً، وأحمد حسن رستم (80) كيلوغراماً وعبدالله حسن رستم (85) كيلوغراماً، وسعيد غلام درويش (90) كيلوغراماً، وفي فئة الأساتذة (ماستر) يمثل الإمارات خالد بخيت الفلاسي في فئة الأعمار أكبر من 40 سنة، وفي كلاسيك بناء أجسام يمثل المنتخب كل من اللاعب سعيد علي عباس لأكثر من 175 سم، وأحمد عبدالله الحمادي لأكثر من 182 سم، وفي منافسات فيزيك سيشارك لاعبا منتخب الإمارات عمر المهيري في فئة أكثر من 170 سم وعلي ضاوي في أكثر من 182 سم، وفي فئة فيزيك للأساتذة (ماستر) سيشارك كل من عبدالله علي الختال وعصام الغص، بينما في فئة موسكلار فيزيك سيشارك ربيع سلمان الزعابي لأكثر من 175 سم.
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12 لاعبا يمثلون المنتخب الوطني لبناء الأجسام في مونديال اسبانيادبي في 29 أكتوبر / وام / يشارك المنتخب الوطني لبناء الأجسام والفيزيك ، في بطولة العالم بإسبانيا والتي تنطلق في الأول من نوفمبر المقبل وتستمر حتى السادس من الشهر نفسه. يترأس البعثة محمد شاهين الحوسني عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، وتضم 12 لاعبا في مختلف الأوزان. اقرأ أكثر ⮕