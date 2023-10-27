منتخب البرازيل يرد على أنباء دفعه تعويضات مالية للهلال السعودي بعد إصابة نيمار

رد رودريجو بافيا، المتحدث الرسمي باسم منتخب البرازيل، على أنباء دفع اتحاد الكرة في بلاده، تعويضات مالية لنادي الهلال، بعد إصابة النجم الدولي نيمار دا سيلفا جونيور.

وتلقى الفريق الهلالي ضربة موجعة بعد تأكد غياب نجمه نيمار لفترة طويلة عن الملاعب إثر تعرضه لإصابة قوية عبارة عن قطع في الرباط الصليبي والغضروف في ركبته اليسرى قبل نهاية الشوط الأول من مواجهة البرازيل وأوروغواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

ليتأكد انتهاء موسم نيمار مع الهلال، بشكل رسمي، ويبلغ راتب النجم البرازيلي قرابة 100 مليون يورو في الموسم الواحد. وقال بافيا في تصريحات مع صحيفة "الرياضية" السعودية: "مسؤولية التعويض المالي، ليست من اختصاص الاتحاد البرازيلي، بل تتعلق بالزعيم الهلالي فقط". headtopics.com

وكشف المتحدث الرسمي، عن أن الهلال، هو المعني الوحيد بالتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل مدهم بالتقارير الخاصة بـ"إصابة" نيمار. وأشار إلى أنه بناء على هذه التقارير، سيحدد "فيفا"، قيمة التعويض المالي الذي سيتم دفعه إلى نادي الهلال، والذي لن يزيد عن راتب السنة الواحدة.

كما أكد رودريجو بافيا، على أن منتخب البرازيل، لن يتدخل في علاج نيمار، حيث سيكون الهلال، هو المسؤول عن موعد عودة اللاعب إلى الرياض، ومكان إجراء العملية الجراحية. يذكر أن نيمار جونيور البالغ 31 عاما، انضم إلى الهلال السعودي، في صيف العام الحالي، قادما من العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، مقابل 90 مليون يورو تقريبا. headtopics.com

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