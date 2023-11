منتخب كازاخستان يتصدر اليوم الأول من بطولة 'المحاربين القدامى'

وفاز لاعب المنتخب السعودي إبراهيم البكر بفضية وزن "فوق 100 كجم"، لفئة الرجال (M6)، بعد خسارته النهائي أمام قاسيموف جابيل لاعب أذربيجان الذي توّج بالذهبية، وخسر الجزائري سيد سامح، والسعودي محمد طارق الهوساوي في "وزن تحت 90 كجم".وقام محمد جاسم السجواني، أمين السر المساعد لاتحاد الإمارات للجودو، والحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي عضو مجلس إدارة الاتحاد، وحسين الأنصاري ممثل الاتحاد السعودي للعبة، وعدد من أعضاء الاتحاد الدولي بتكريم الفائزين.

الإمارات العربية المتحدة

