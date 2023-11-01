منتخبنا ورومانيا في ربع نهائي «مونديال» الكرة المصغرة

وحسم منتخب الإمارات تأهله لربع النهائي بفوزه أمس على نظيره الجورجي 3 - 2 بركلات الترجيح، بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي 1-1 بدور الـ16، وفاز المنتخب الروماني على نظيره التايلاندي 7 - 0 في الدور نفسه.

وتعادل منتخب الإمارات بهدف اللاعب محمد خليل الحوسني، بعد تقدم نظيره الجورجي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي حسمت المباراة لصالح منتخب الإمارات. وأكد سعيد العاجل نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم المصغرة، أن بلوغ هذا الدور يؤكد المستوى الفني الجيد للاعبي المنتخب، رغم فترة الإعداد القصيرة التي سبقت مشاركتهم في البطولة العالمية، ما يمثل دافعاً للمضي قدماً في خطط الارتقاء باللعبة، ودعم انتشارها.

وأوضح أن لاعبي المنتخب قدموا أداء جيداً أمام المنتخب الجورجي، ويستعدون للقاء الغد بمعنويات كبيرة أملاً في مواصلة طريقهم نحو الدور نصف النهائي.

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