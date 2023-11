منتخب السيدات يتطلع لمشاركة ناجحة في كأس آسيا للرجبي

ويقود تدريب منتخب السيدات مدرب المنتخبات أبولو بيرلني، وتساعده المدربة فيلاديلفيا أولاندو ويوسف شاكر وتضم نزار مهران «إدارياً». وتشهد البطولة مشاركة منتخبات قطر وغوام وأوزبكستان وإيران والهند ومنغوليا، بالإضافة إلى منتخب الإمارات، الذي يطمح أن يحقق نتائج مشرفة، بعدما حقق الميدالية البرونزية في النسخة السابقة بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا العام الماضي، كما فاز بالميدالية الفضية في البطولة العربية في شهر فبراير الماضي، وسبق أن حقق منتخب السيدات لقب بطولة غرب آسيا بالدوحة 2021.

وتعد بطولة كأس آسيا لسباعيات الرجبي من أهم البطولات الرسمية، التي يشارك فيها منتخب الإمارات للسيدات، وذلك بمشاركة العناصر الشابة المواطنة، إلى جانب بعض اللاعبات اللاتي تنطبق عليهن شروط المشاركة وفقاً لقوانين الاتحاد الدولي للرجبي.

وقالت فوزية محمد فريدون عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس البعثة: «نسعى لتحقيق نتائج إيجابية في بطولة كأس آسيا لسباعيات الرجبي، حيث نمتلك مجموعة متميزة من اللاعبات الواعدات، ونثق في قدرتهن على تقديم أداء مميز في البطولة».

وأضافت: «الرجبي النسائي في الإمارات يشهد تطوراً كبيراً على جميع المراحل السنية، حيث حقق منتخب الشابات تحت 18 و20 سنة كأسي البطولة الآسيوية العام الماضي، كما حافظ منتخب الشابات تحت 18 سنة على اللقب للعام الثاني على التوالي، ونطمح إلى مواصلة الإنجازات والصعود إلى سلسلة سباعيات آسيا للرجبي».

