مناقشة منهجية «حقوق الإنسان» مع المؤسسات الوطنية

عقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه التاسع أمس برئاسة مقصود كروز رئيس مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وتضمن جدول الأعمال متابعة سير تنفيذ القرارات السابقة ومستجدات أعمال اللجان الدائمة في المجلس والمشاريع المرتقبة، كما استعرض المجلس النتائج والتوصيات الواردة من الاجتماعات والمشاركات الخارجية التي قامت بها الهيئة، بالإضافة إلى استعراض الزيارات المرتقبة خلال الربع الأخير لعام 2023.

وناقش المجلس في اجتماعه المنهجية المستقبلية لتعامل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مع المنظمات والتحالفات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتوثيق العلاقات وتعزيز التعاون الحقوقي. وعلى المستوى المؤسسي، استعرضت الأمانة العامة في الهيئة تقرير الأداء الدوري بشأن التعاقد والمشتريات، وسير العمل في المشاريع التي تعمل عليها خصوصاً في ما يتعلق بتعزيز وتطوير الكوادر البشرية العاملة في الهيئة. (وام)

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