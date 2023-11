ممثلو هوليوود يقاطعون «الاستوديوهات» في «هالوين»

ولا يزال التحرك المطلبيّ الذي بدأه الممثلون في يوليو/تموز متواصلاً رغم فكّ إضراب كتّاب السيناريو، متسبباً تالياً بحال من الشلل تصيب حركة إنتاج الأفلام والمسلسلات الأمريكية. وبينما كانت المفاوضات جارية، أصدرت نقابة الممثلين «ساغ- أفترا» تعليمات صارمة لأعضائها تتعلق بسبل الاحتفال بعيد الرعب، قضت بمنع التنكّر على شكل باربي أو أوبنهايمر أو غيرهما من الشخصيات التي قد تسهم في الترويج لأعمال الاستوديوهات.

وأضافت النقابة في بيان أصدرته أخيراً «فلنستخدم قوتنا الجماعية للتعبير عن موقف قويّ وواضح تجاه أصحاب العمل لدينا مفادها بأننا لن نروج لمحتواهم من دون عقد عادل».فأمام مقرّي «نتفليكس» و«باراماونت»، بدا الممثلون متنكرين بطريقة عامة جداً، إذ اختاروا التنكّر على هيئة ساحرات أو خفافيش أو حتى ضفادع بدلاً من الظهور على شكل أبطال خارقين مثلاً أو بطلات فاتنات، كما يفضّلون عادة في عيد هالوين.

وقالت الممثلة سونيا غريس التي كانت متنكرة على شكل تلميذة لوكالة فرانس برس «سيكون من الغريب بعض الشيء الاحتجاج على هذه الشركات وفي الوقت نفسه دعمها». أما زميلتها كريستان كوبلاند التي كانت تطلق صيحات الاستهجان ضد رؤساء الاستوديوهات الكبرى ومنصات البث التدفقي، فاختارت زيّ قطة.وخلافاً للجمود الذي شهدته المفاوضات في الصيف وعدم إحرازها أيّ تقدّم، تكثفت المفاوضات في الأسابيع الأخيرة. وبات الطرفان يجتمعان بصورة شبه يومية ويبديان تفاؤلاً حذراً من دون التوصل إلى تسوية حاسمة.

وكان كتّاب السيناريو توصلوا إلى اتفاق مع الاستوديوهات على الرواتب في الشهر المنصرم، ما أنهى إضراباً استمر خمسة أشهر تقريباً، لكنّ المطالب المتعلقة بالرواتب التي أعلنت عنها «ساغ-أفترا» أعلى من تلك التي طرحها كتّاب السيناريو، ويطالب الممثلون بزيادة أكبر على رواتبهم والحصول على نسبة من الأرباح التي يحققها عمل ناجح بدل الحصول على مكافأة بسيطة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: عمومية «إشراق» تقر إعادة تشكيل وتخفيض عدد مجلس الإدارةفي أعقاب الإعلان الصادر في 21 سبتمبر 2023 عن عزمها مراجعة حجم وتكوين مجلس إدارتها، عقدت شركة «إشراق للاستثمار»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اجتماع الجمعية العمومية في 31 أكتوبر2023...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: عذبا طفلهما بالتبني.. محكمة أوغندية تغرم زوجين أمريكيينغرّمت محكمة أوغندية زوجين أمريكيين، اتُهما في بادئ الأمر بتعذيب طفلهما بالتبني، بمبلغ 29 ألف دولار، بعد اعترافهما بالذنب في تهم أقل خطورة، في قرار أثار انتقادات جهات حقوقية في البلاد.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: تباين أداء الأسهم الخليجية في أولى جلسات نوفمبرتباين أداء الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، في أولى جلسات نوفمبر.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الإمارات تقود الجهود العالمية بمشاريع مستدامة في جزر المحيط الهادئتشكل مشاريع الإمارات العالمية في نشر حلول الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الغضب يحفز تأدية المهام الصعبة | صحيفة الخليجكشفت دراسة حديثة أجراها باحثون أمريكيون في جامعة تكساس الزراعية والميكانيكية، في كوليج ستيشن، ولاية تكساس

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: سوسن بدر مشغولة بين «حدوته منسية» و«سارة وعلي»تواصل الفنانة المصرية سوسن بدر تصوير دورها في مسلسلها الجديد «حدوتة منسية»، والذي يشاركها في بطولته

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕