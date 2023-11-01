مليارا درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 65 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 59.25 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 41.48 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي. وتصدرت منطقة نخلة جبل، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 643.67 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 19.52 مليون درهم، وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 58.24 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 16.85 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WAMNEWS: مليارا درهم تصرفات عقارات دبيدبي في الأول من نوفمبر / وام / بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من ملياري درهم. فقد شهدت الدائرة تسجيل 321 مبايعة بقيمة 1.37 مليار درهم، منها 72 مبايعة أراض بقيمة 858.84 مليون درهم و249 مبايعة شقق وفلل بقيمة 514.04 مليون درهم.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: 2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوميةبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة، الثلاثاء...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: 2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبيدبي في 31 أكتوبر / وام / بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.1 مليار درهم.وشهدت الدائرة تسجيل 348 مبايعة بقيمة 1.54 مليار درهم، منها 53 مبايعة للأراضي بقيمة 815.64 مليون درهم و295 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 723.96 مليون درهم.وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 56 مليون درهم في منطقة السطوة تليها مبايعة بقيمة 43.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: 306.5 مليارات درهم مبيعات «عقارات دبي» في 10 أشهرموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: تصرفات عقارات دبي المليارين.. ورهن بـ 240.8 مليون درهمبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من ملياري درهم حيث شهدت الدائرة، الأربعاء، تسجيل 321 مبايعة بقيمة 1.37 مليار درهم...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: رسمياً.. 430 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في 9 أشهر بنمو 36.7%حقّقت التصرفات العقاريّة في إمارة دبي نمواً كبيراً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕