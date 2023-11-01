مليارا درهم تصرفات عقارات دبي

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 18.99 مليون درهم تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 24.72 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 41.12 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 493.86 مليون درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 44.95 مليون درهم و112 رهن فلل وشقق بقيمة 448.91 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 240.88 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 36.16 مليون درهم.

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