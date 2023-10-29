ملابس وسترات بكتيرية بديلة للجلد والقماش للمحافظة على البيئة

تمخض التعاون بين ماركة الأزياء الدنماركية «غاني» وشركة المواد الحيوية المكسيكية «بوليبيون» عن إنتاج سترة مصنوعة من السليلوز البكتيري. وتمثّل هذه السترة نموذجاً أولياً فريداً لمفهوم المجموعات المستقبلية مصنوعاً من مادة السليلوز البكتيري. وبدلاً من محاولة تكرار خصائص الجلد، فهذه السترة مصممة لتبدو وكأنها مادة جديدة تماماً.
ثم حدث شيء غريب. كما يتذكر أورتيجوزا قائلاً: «منذ نحو خمس سنوات، دخل أحد أصدقائي إلى مكتبي وقدم لي جرة كومبوتشا». ويضيف: «لقد عزلنا البكتيريا من هذا المشروب». وكومبوتشا هو مشروب شاي مخمر يحظى بشعبية متزايدة، والكتلة الحيوية البكتيرية المستخدمة في صنع السترة التي تسمى سيليوم، أتت من تلك الجرة. ومنذ ذلك الحين، ركزت شركة بوليبيون بالكامل تقريباً على التخمير البكتيري، حيث اعتبرته مصدراً جديداً واعداً وبديلاً للجلود عالية الأداء.
ولتغذية البكتيريا، تستخدم شركة بوليبيون، بقايا مصدرها مصانع إنتاج الفاكهة المعلبة المحلية، وخصوصاً المانغو. يقول جوميز أورتيجوزا: «إننا نطعم البكتيريا نفايات الفاكهة، وهي متوافرة بكثرة هنا في وسط المكسيك». ويضيف: «نحن نحوّلها إلى غذاء للبكتيريا عن طريق إضافة تركيبة خاصة طورناها لمساعدة البكتيريا على النمو». ويسترسل: «ستتكاثر البكتيريا بعد ذلك وتوّلد مصفوفة السليلوز النانوي كمنتج ثانوي أيضاً، ثم نحصده بعد أسبوعين ونُرسله لإجراء الدباغة والتشطيب». headtopics.com