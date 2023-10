مكمّلات حرق الدهون تهديد للصحة

وقالت د.

يلينا بروكوبينكو اختصاصية الغدد الصماء، في حديث لـ «غازيتا رو»، حسب ما أفاد موقع «روسيا اليوم»: قد تسبب تلف الكلى والكبد أو مشكلات في القلب.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

مركز أبوظبي للصحة العامة يطلق برنامج الفحوصات المدرسيةأبوظبي في 26 أكتوبر / وام / أطلق مركز أبوظبي للصحة العامة، برنامج الفحوصات المدرسية للعام الدراسي 2023- 2024 ، داعياً جميع أولياء الأمور للموافقة على استمارة الفحوصات ليتمكن الطلبة من الاستفادة من برنامج الفحص المدرسي ومواصلة التفوق والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية. اقرأ أكثر ⮕

مركز أبوظبي للصحة العامة يطلق برنامج الفحوصات المدرسيةأطلق مركز أبوظبي للصحة العامة، برنامج الفحوصات المدرسية للعام الدراسي 2023- 2024 ، داعياً جميع أولياء الأمور للموافقة على استمارة الفحوصات ليتمكن الطلبة من الاستفادة من برنامج الفحص المدرسي ومواصلة التفوق والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية اقرأ أكثر ⮕

إيرانموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة سات اقرأ أكثر ⮕

اللاجئون السوريون في تركيا..موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة سات اقرأ أكثر ⮕

حزب اللهموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة سات Like it! We would like to invite you to visit our caricature. اقرأ أكثر ⮕

مسابقة التسامحموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة سات IITolerance السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف آخر يوم للاشتراك 16 سبتمبر ؟ هل اغلق باب الاشتراك ؟ اقرأ أكثر ⮕