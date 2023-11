مكتب البعثات الدراسية يُنظّم لقاءً تعريفياً افتراضياً بحضور أكثر من 3800 طالب وطالبة

وأكّد أحمد محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، بهذه المناسبة، أن اللقاء يُجسّد رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الهادفة إلى تعزيز الاستثمار في التعليم وتمكين الطلاب والطالبات ودعمهم من أجل ضمان تميّزهم وريادتهم في المجالات العلمية والمعرفية كافة.

وأشار إلى حرص المكتب على متابعة الطلبة والتواصل المُباشر معهم وإرشادهم وتلبية احتياجاتهم، ومتابعة مساراتهم التعليمية في أفضل الجامعات المحلّية والعالمية، سعياً لتحقيق رسالته الرامية إلى تخريج نُخبة من الطلبة المُؤهّلين، ذوي المهارات المهنية والمستويات العلمية العالية، والقادرين على المشاركة بجدّ وإخلاص في نهضة المجتمع وبناء الدولة.

كما تخلّلت اللقاء فقرات تعريفية عن «منحة الأرصاد الجوية» و«بعثة العلوم الإكتوارية»، ونبذة عن اختبار الإمارات القياسي «إمسات». ويتولّى «مكتب البعثات الدراسية» الذي أُسّس عام 1999، إدارة «بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المتميّزين علمياً» و«برنامج المنح الداخلية»، فيما يُشرف مجلس الإدارة على شؤون البعثة، بما في ذلك اختيار الطلبة المُرشّحين للابتعاث، وتحديد الجامعات والتخصّصات العلمية لهم.

الجدير بالذكر أن باب التسجيل في «بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المُتميّزين علمياً» مفتوح حتى 9 نوفمبر الجاري، عبر الموقع الإلكتروني ل«مكتب البعثات الدراسية».

