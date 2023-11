مكتب البعثات الدراسية يُنظّم لقاءً تعريفيًا افتراضيًا بحضور أكثر من 3800 طالب وطالبة

وتمّ خلال اللقاء عرض فيلم وثائقي حول رؤية المكتب ورسالته وإنجازاته وأهدافه، كما قُدِّمت نبذة تعريفية عن البعثات الدراسية المُقدّمة وأهدافها ومزاياها وشروط الحصول عليها، ومجموعة من النصائح والإرشادات للطلبة تحثّهم على التميّز الأكاديمي وبذل الجهد المُضاعف من أجل تحقيق أعلى الدرجات في امتحان الثانوية العامة؛ ممّا يُسهّل حصولهم على هذه البعثة المرموقة. كما تخلّل اللقاء فقرات تعريفية عن "منحة الأرصاد الجوية" و"بعثة العلوم الإكتوارية"، ونبذة عن اختبارات الإمارات القياسي “إمسات”.

