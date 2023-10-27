مكتبة محمد بن راشد تطلق فعالية «أيام بيكاسو» بمشاركة واسعة من الفنانين

وتأتي الفعالية بالتزامن مع ذكرى ميلاد الفنان العالمي بيكاسو، وضمن احتفاء مكتبة محمد بن راشد بكبار الكتّاب والأدباء والفنانين، من خلال برنامج فعاليات «أيام المكتبة» الشهري، حيث استعرضت أكثر من خمسين عمل فني لفنانين تشكيليين، ساهموا بلوحات مستوحاة من مدرسة «بيكاسو» في الفن التجريدي.

وشهدت الفعالية في يومها الأول مشاركة واسعة وتفاعلًا كبيرًا من الجمهور والفنانين، وتضمنت محاضرة مميزة بعنوان «الأبعاد النفسية في لوحات بيكاسو»، أُلقيت في مسرح مكتبة محمد بن راشد بمشاركة الفنان «عبد الجبار ويس» الذي أوجز سيرة حياة بيكاسو وقام بتحليل لوحة الـجرنيكا (Guernica)، والفنانة «منى الجبالي» التي تحدثت عن المراحل الفنية في حياة بيكاسو كالمرحلة الزرقاء والوردية، والفنان «علي العبدان» الذي تناول دلالات الخطوط في لوحات بيكاسو والأبعاد النفسية لها...

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