مكتبة محمد بن راشد تطلق «أيام بيكاسو»

افتتح معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، المعرض الفني الذي يأتي ضمن فعالية «أيام بيكاسو» في مكتبة محمد بن راشد، والتي تستمر لمدة أسبوع، وتضم سلسلة من الفعاليات المتنوعة التي تسلط الضوء على الإرث الفني العظيم للفنان العالمي بابلو بيكاسو.

وتأتي الفعالية بالتزامن مع ذكرى ميلاد الفنان العالمي بيكاسو، وضمن احتفاء مكتبة محمد بن راشد بكبار الكتّاب والأدباء والفنانين، من خلال برنامج فعاليات «أيام المكتبة» الشهري، حيث استعرضت أكثر من خمسين عمل فني لفنانين تشكيليين، أسهموا بلوحات مستوحاة من مدرسة «بيكاسو» في الفن التجريدي.

وتقدم الفعالية ورشة عمل فنية حول فن الرسم التجريدي بعنوان «وجوه من عالم بيكاسو»، والتي تهدف إلى تعزيز المهارات الفنية للمشاركين وتقديم فرصة لهم لاستكشاف عالم الفن التجريدي والتعرف على تقنياته وأساليبه المختلفة. headtopics.com

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مكتبة محمد بن راشد تطلق فعالية «أيام بيكاسو» بمشاركة واسعة من الفنانيندبي في 27 أكتوبر / وام / افتتح معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، المعرض الفني الذي يأتي ضمن فعالية «أيام بيكاسو» في مكتبة محمد بن راشد، والتي تستمر لمدة أسبوع، وتضم سلسلة من الفعاليات المتنوعة التي تسلط الضوء على الإرث الفني العظيم للفنان العالمي بابلو بيكاسو. اقرأ أكثر ⮕

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