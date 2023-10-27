مقتل ثلاثة مهاجرين في إطلاق نار على الحدود الصربية- المجرية

قتل ثلاثة مهاجرين وجرح رابع في إطلاق نار وقع، الجمعة، قرب الحدود بين صربيا والمجر على ما ذكر التلفزيون الصربي الرسمي «آر تي إس».

ووقع إطلاق النار في مزرعة مهجورة قرب بلدة هورغوس الحدودية غالباً ما يلجأ إليها المهاجرون الذين يحاولون دخول المجر العضو في الاتحاد الأوروبي على ما أوضح التلفزيون. وأرسلت تعزيزات كبيرة للشرطة إلى المنطقة التي سجلت فيها في الأشهر الأخيرة مواجهات بين عصابات مهربين ومهاجرين أدت إلى سقوط قتلى أحياناً.

ولم تنشر الشرطة على الفور بياناً بشأن حادث، الجمعة. وتقع صربيا على «طريق البلقان» التي سلكها مئات آلاف الفارين من النزاعات والفقر في إفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط محاولين بلوغ دول الاتحاد الأوروبي خلال موجة الهجرة الكبيرة في عامي 2015 و2016. headtopics.com

وبعد إغلاق هذه الطريق رسمياً في 2016، يواصل مهاجرون استخدامها، لكن بأعداد أقل بكثير. وفي أيلول/سبتمبر، أوقف نحو 400 مهاجر شمالي صربيا ونقلوا إلى مراكز إيواء.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

المغرب يعثر على جثتين خلال اعتراض قارب مهاجرينعثر خفر السواحل المغربي، الخميس، على جثتي مهاجرين غير نظاميين، خلال اعتراض قارب للهجرة غير النظامية... اقرأ أكثر ⮕

عشرات القتلى والجرحى بعمليات إطلاق نار في ولاية أمريكيةقُتل 22 شخصاً على الأقلّ، وأصيب أكثر من 50 شخصاً بجروح، برصاص مسلّح أطلق النار في مواقع مختلفة بمدينة لويستون اقرأ أكثر ⮕

عشرات القتلى والجرحى في عمليات إطلاق نار بولاية مين الأميركيةتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

22 قتيلا وعشرات الجرحى في إطلاق نار بولاية مين الأمريكيةلويستون / رويترز ذكرت شبكة إن.بي.سي نيوز نقلا عن مصدر في الشرطة أن 22 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب ما بين 50 و60 آخرين أمس الأربعاء في إطلاق نار عشوائي في مدينة لويستون بولاية مين الأمريكية. كانت شرطة ولاية مين ومسؤول محلي قد أبلغا في وقت سابق عن وقوع إطلاق نار مساء أمس الأربعاء، لكن لم يقدما تفاصيل. اقرأ أكثر ⮕

22 قتيلاً وعشرات الجرحى في إطلاق نار بولاية مين الأمريكيةلويستون / رويترزذكرت شبكة إن.بي.سي نيوز نقلاً عن مصدر في الشرطة أن 22 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب ما بين 50 و60 آخرين أمس الأربعاء في إطلاق نار عشوائي في مدينة لويستون بولاية مين الأمريكية.كانت شرطة ولاية مين ومسؤول محلي قد أبلغا في وقت سابق عن وقوع إطلاق نار مساء أمس الأربعاء، لكن لم يقدما تفاصيل. اقرأ أكثر ⮕

أمريكا.. عملية مطاردة واسعة للعثور على مطلق النار في ولاية «مين»أطلقت الشرطة الأمريكية الخميس، عملية مطاردة واسعة النطاق للعثور على رجل أطلق النار في مواقع مختلفة بولاية مين، متسبباً في مقتل 22 شخصاً على الأقلّ، في أسوأ عملية إطلاق نار هذا العام في الولايات المتحدة اقرأ أكثر ⮕