مقتل 4 فلسطينيين في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، مقتل 4 أشخاص بمواجهات مع قوة إسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلاً عن مدير مستشفى جنين، وسام بكر، الاثنين، بمقتل شابين برصاص القوات الإسرائيلية، لترتفع حصيلة القتلى في مواجهات بمدينة جنين ومخيمها إلى 4 أشخاص، فيما لم يصدر الجيش الإسرائيلي أي بيان حول ذلك بعد.

وكان مدير مستشفى جنين، أعلن، مساء الأحد، عن مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين على الأقل، خلال المواجهات المندلعة في جنين، وفقاً للوكالة. وأكدت الوكالة نقلاً عن مصادر محلية، أن «القوات الإسرائيلية اقتحمت، مساء الأحد، مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة». headtopics.com

وقالت، إن القوات الإسرائيلية أخلت ثلاث بنايات سكنية في أطراف المخيم من سكانها بشكل كامل، وحولتها إلى ثكنات عسكرية، كذلك أخلت حي الزهراء المحاذي للمخيم، وحولوا سكانه إلى دروع بشرية. وأضافت، «طالب الإسرائيليون عبر مكبرات الصوت أهالي المنازل في أطراف المخيم بإخلائها، مهددين بضربها، في الوقت الذي قطعوا فيه الكهرباء عن معظم منازل المخيم وأطرافه، وأطلقوا كلابهم البوليسية داخل أزقة المخي».

وقُتل أكثر من 110 فلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، يوم شنّت حركة حماس هجوماً غير مسبوق على مستوطنات غلاف غزة انطلاقاً من قطاع غزة، وفقاً لفرانس برس. وقتل أكثر من 8 آلاف شخص في قطاع غزة أكثرهم من الأطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة ليل السبت الأحد، فيما قتل 1400 شخص في إسرائيل حسب السلطات الإسرائيلية، التي أفادت بأن مقاتلي حماس اختطفوا حوالي 230 شخصاً. headtopics.com

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