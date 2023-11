مقتل 9 جنود إسرائيليين في معارك غزة | صحيفة الخليج

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل تسعة جنود الثلاثاء في المعارك الجارية مع حركة حماس في قطاع غزة، ما يرفع إلى 326 عدد العسكريين الذين قتلوا منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق للحركة على الأراضي الإسرائيلية.

وزارة الصحة في غزة تعلن مقتل 50 شخصاً في الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في قوات الاحتياط وإصابة جنديين وتوسيع العمليات البرية في غزة

