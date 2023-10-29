مقتل شخص وإصابة آخرين في انفجارات بولاية هندية

لقي شخص واحد على الأقل حتفه وأصيب آخرون بعد عدة انفجارات في مركز للمؤتمرات في ولاية كيرالا بجنوب الهند الأحد.

ووقعت الانفجارات خلال اجتماع لطائفة دينية في مركز للمؤتمرات في كالاماسيري على بعد نحو عشرة كيلومترات شمال شرقي كوتشي. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطائفة كانت تعقد مؤتمراً لمدة ثلاثة أيام سجّل فيه أكثر من ألفي شخص حضورهم.

وعبر رئيس وزراء ولاية كيرالا بيناراي فيجايان عن أسفه البالغ لوقوع الانفجارات وقال إن الشرطة ستتعامل مع الأمر بجدية.وقال بي، راجيف وزير الصناعة في ولاية كيرالا في تصريحات للصحفيين إنه لا يمكن تحديد سبب الانفجار الآن.وقالت صحيفة ماثروبيومي المحلية: إن ثلاثة انفجارات على الأقل وقعت داخل قاعة المؤتمرات مما أدى إلى إصابة أكثر من 23 شخصاً، ونُقل المصابون إلى المستشفيات. headtopics.com

وقالت وزيرة الصحة في ولاية كيرالا فينا جورج: إن إدارتي الصحة والتعليم الطبي تلقتا تعليمات بتوفير خدمات علاجية عالية الجودة. وقال تي.إيه سريكومار وهو متحدث باسم الطائفة لموقع ماثروبيومي «وقع الانفجار بعد ثوان من تأدية صلاة ضمن فعاليات اليوم.

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