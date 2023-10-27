مقاتلات وجنود مشاة ومعدات عسكرية بالجملة.. أين تحشد أمريكا لدعم إسرائيل؟

أفادت وسائل إعلام يونانية بأن القوات الجوية الأمريكية بدأت باستخدام قاعدة إليوسيس الجوية بالقرب من أثينا لعمليات في الشرق الأوسط، وذلك بعد حرب ضارية نشبت بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر الجاري، أكدت الولايات المتحدة أنها تدعم إسرائيل بشكل مطلق في تحقيق أهدافها المعلنة، إضافة إلى أنها ستمنع أي طرف من الأطراف في التدخل بأي شكل من الأشكال في الصرع.

وذكرت قناة «open» التلفزيونية: «بدأت أولى الطائرات الأمريكية الكبيرة في الوصول إلى القاعدة الجوية التابعة للسرب الجوي رقم 112 في إليوسيس (مطار بالقرب من أثينا). من الممكن استخدام قواعد جوية يونانية أخرى، بما في ذلك جزيرة كارباثوس، إذا وافق الأمريكيون على تنفيذ البنية التحتية».

ويأتي ذلك في ظل التوتر الشديد القائم في الشرق الأوسط والحرب التي اندلعت في نهاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل.ويعارض السكان المحليون تحويل مدينتهم إلى قاعدة عسكرية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، وتستعد النقابات العمالية والمنظمات العامة في أتيكا لمظاهرة احتجاجية مساء يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول، بحسب سبوتنيك. headtopics.com

وناشد المنظمون السلطات، مبينين أن إليوسيس سوف تتحول إلى «جسر عسكري حقيقي للشرق الأوسط»، حيث «ستتمركز عشرات الطائرات الأمريكية».وكانت الولايات المتحدة أعلنت في غضون ساعات من بدء الهجوم الذي تشنه إسرائيل على غزة، تحريك السفن الحربية والطائرات إلى المنطقة لتكون جاهزة لتزويد إسرائيل بكل ما تحتاج إليه لمواصلة الحرب.

وعلاوة علي ذلك تحركت قوات أمريكية أخرى نحو الشرق الأوسط، لإظهار المساندة لإسرائيل في حربها التي أعلنتها على حماس، وتأكيد قوة التحالف بين البلدين.

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