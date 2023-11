مفاجأة..نيمار لم يخضع لجراحة في الركبة حتى الآن وخلاف حاد حول هوية الطبيب المعالج

وأشارت الشبكة البرازيلية وفقاً لروسيا اليوم إلى أن نيمار يخطط لإجراء الجراحة، غدا الخميس، في البرازيل تحت إشراف رودريغو لاسمار، طبيب المنتخب البرازيلي، لكن نادي الهلال لم يمنح اللاعب الموافقة النهائي على هذا الأمر حتى الآن.وكان رودريغو لاسمار مسؤولا عن إجراء عملية جراحية لنيمار عندما تعرض لكسر في قدمه اليمنى عام 2018، كما أشرف على علاج نجم الهلال عند إصابته الأخيرة في أربطة كاحله الأيسر.

وذكرت الشبكة البرازيلية أن خلافا وقع بين نيمار والهلال حول هوية الطبيب الذي سيجري الجراحة، حيث يريد النادي السعودي أن يجري الجراح الفرنسي الشهير برتراند سونيري-كوتيت هذه العملية، خاصة أنه متخصص في الإصابات الخطيرة للركبة.

وعلى الجانب الآخر، يضغط الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، من أجل أن يجري الطبيب رودريغو لاسمار هذه الجراحة.

