مفارقات أمريكية على الحافة | عبدالله السناوي

والمفارقة الأولى في المأزق الذي تجد الولايات المتحدة نفسها فيه، أن إداراتها المتعاقبة، في العقود الأخيرة، دأبت على التأكيد أنها بصدد الانسحاب من الشرق الأوسط، بكل أزماته المزمنة والمستجدة، لمصلحة التوجه إلى الشرق الآسيوي، حيث الصراع على النفوذ والمصالح والمستقبل محتدم مع الصين.والمفارقة الثانية أن إدارة جو بايدن لم يعهد عنها، عكس الإدارات السابقة، أي اهتمام بملف الصراع يتجاوز سطحه إلى عمقه.
لم يكن الانحياز المطلق لإسرائيل جديداً على الولايات المتحدة منذ صعودها إلى قيادة النظام الدولي، إثر الحرب العالمية الثانية، لكنه بدا هذه المرة على درجة كفاءة منخفضة في إدارة الصراع الذي يوشك أن ينجرف إلى حرب إقليمية خطرة.
كلاهما يهودي وموالٍ لإسرائيل، كيسنجر تعامل كوزير خارجية قوة عظمى، بينما بلينكن حرص على إبراز هويته الدينية. ولأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، تغيب عن الإدارة الأمريكية أية تصورات لما قد يحدث في اليوم التالي. headtopics.com
مع ذلك، تخشى الإدارة الأمريكية عواقب حرب برية طويلة ومكلفة، وطلبت تأجيل قرار التدخل بذريعة الحفاظ على حياة الرهائن المحتجزين، واستكمال جاهزية القوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة، خشية أن تتعرض لهجمات ممن تسميهم «وكلاء إيران».
هناك شبه إجماع بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في مجلس النواب على دعم إسرائيل، ورئيسه الجديد مايك جونسون، المقرب من «ترامب»، يميل في الوقت نفسه إلى التخفف من أعباء الحرب الأوكرانية. يستلفت الانتباه هنا أن أخبار الحرب الأوكرانية تكاد تكون اختفت من على الشاشات. هذا مؤشر إضافي يصب في مصلحة روسيا وحليفتها الصين. headtopics.com