معهد أبوظبي المهني يستقطب 38 مؤسسة خلال 'ملتقى التلمذة والتوطين'

حضر الملتقى الدكتورعبدالرحمن جاسم الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني ونخبة من مديري ومسؤولي التوظيف في المؤسسات المشار إليها ومنها وزارة الداخلية ، والوطنية القابضة ،" اكسيد الصناعية" ومجموعة بن حمودة ومجموعة ماجد الفطيم وسابر للإستثمار و غيرها من الجهات والمؤسسات ، بجانب أولياء الأموروأبناء المجتمع.

وقال الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي في كلمة له خلال الجلسة الإفتتاحية للملتقى إن المؤسسات الحكومية والصناعية المشاركة تقدم مئات الفرص الوظيفية المتخصصة وتتنافس لاستقطاب طلبة "أبوظبي المهني" وتوظيفهم لديها فور التخرج ، الأمر الذي يشير الى مدى نجاح إستراتيجية "أبوظبي التقني" في تمكين مؤسساته الجامعية والمدرسية والتدريبية ومنها معهد أبوظبي المهني، حيث تم طرح أحدث البرامج الهندسية والتكنولوجية والمهنية التي تلبي متطلبات الحصول على وظائف المستقبل في القطاعين الحكومي والخاص على حد...

وأوضح أن الملتقى يجمع مسؤولي الشركات والمؤسسات بالطلبة وأبناء المجتمع ليستعرضوا أمامهم الفرص الوظيفية المتاحة حالياً ومستقبلاً بما يمنح الطلبة وأولياء الأمور الرؤية الحقيقية لاستشراف وظائف المستقبل والتخصصات التي يجب عليهم الالتحاق بها لضمان التوافق مع متطلبات سوق العمل و التوظيف فور التخرج.

من جهته أكد الدكتور غسان فراشه المدير الأكاديمي في معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني خلال جلسات العمل على أهمية الملتقى في تعزيز الفهم المتبادل والتواصل بين المعهد ومختلف القطاعات بما يتوافق مع استراتيجية إمارة أبوظبي بتطوير الكوادر الوطنية المؤهلة لسوق العمل.

