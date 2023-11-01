معهد أبوظبي المهني يستقطب 38 مؤسسة خلال 'ملتقى التلمذة والتوطين'

وقال الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي في كلمة له خلال الجلسة الإفتتاحية للملتقى إن المؤسسات الحكومية والصناعية المشاركة تقدم مئات الفرص الوظيفية المتخصصة وتتنافس لاستقطاب طلبة "أبوظبي المهني" وتوظيفهم لديها فور التخرج ، الأمر الذي يشير الى مدى نجاح إستراتيجية "أبوظبي التقني" في تمكين مؤسساته الجامعية والمدرسية والتدريبية ومنها معهد أبوظبي المهني، حيث تم طرح أحدث البرامج الهندسية والتكنولوجية والمهنية التي تلبي متطلبات الحصول على وظائف المستقبل في القطاعين الحكومي والخاص على حد...

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