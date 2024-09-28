معرض التخصصات الجامعية: فرصة للتعرف على التخصصات المتاحة في الإمارات

المعرض قدم فرصة للتعرف إلى ال تخصصات الجامعية المتاحة في الإمارات. من المصدراستقطب معرض ال تخصصات الجامعي الذي اختتم فعالياته، أول من أمس، أكثر من 4530 زائراً من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والأكاديميين الذين عبروا عن استفادتهم الكبيرة من البرامج والورش التدريبية التي قدمت خلال المعرض.

وأكد الزوار أن المعرض، الذي نظمته مكتبات الشارقة العامة في مقر هيئة الشارقة للكتاب، قدم فرصة مثالية للتعرف إلى التخصصات الجامعية المتاحة في الإمارات، حيث عزز ارتباط الطلبة بسوق العمل، وربطهم مع 20 مؤسسة تعليمية من أهم جامعات الدولة، وزوّدهم بالمهارات اللازمة للنجاح في مسيرتهم المهنية بعد التخرج. وشهد اليوم الختامي من المعرض تنظيم برنامج «المهارات الشخصية والمهنية للمكفوفين»، حيث استهدف تزويد المكفوفين بالمهارات اللازمة لتمكينهم من الانخراط في الحياة العملية.

كما استضاف المعرض برنامج «نجاح ذوي الإعاقة في الأنشطة الجامعية والمجتمعية»، الذي شهد عرض مجموعة من القصص والخبرات الملهمة، أما برنامج «المهارات المعرفية» فركز على تطوير القدرات العقلية والمعرفية للطلاب، في حين قدم برنامج «فن التحدث أمام الجمهور» للطلاب مجموعة من المهارات الأساسية للتحدث بثقة أمام الجمهور.

جامعات تخصصات سوق العمل معارض تطوير مهارات

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