معرض عالم القهوة 2024 يرسم ملامح مستقبل أكثر استدامة للصناعة

يُركّز معرض عالم القهوة - دبي 2024 على حركة القهوة المستدامة، وهي توجّه عالمي يهدف إلى تعزيز استدامة قطاع القهوة، وتوسيع نطاق الزراعة الصديقة للبيئة، وتبنّي الممارسات المسؤولة، وضمان استمرارية سلاسل إمداد القهوة من خلال تضافر جهود التجار والمزارعين والمصنّعين والمستهلكين؛ ويُقام المعرض الذي تنظّمه "دي إكس بي لايف"، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 21 إلى 23 يناير 2024، ويستقطب آلاف الزوّار المتخصصين، ومجموعة واسعة من محبّي...

يُجسّد المعرض بنسخته الثالثة التطوّر والنموّ الكبيرين في سوق القهوة في المنطقة، ويتيح منصّةً مهمّة لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والحلول والممارسات المستدامة في زراعة وإنتاج وتوزيع القهوة، في ظل تنامي الإقبال على انتاج القهوة المستدامة المعتمدة، التي تشير التقديرات إلى أنَّ سوقها سيسجل نمواً بنسبة تتراوح بين 15 - 20 بالمائة خلال الفترة المتبقّية من العام 2023.

وفي هذا الصدد قال سامر مشعل، المدير التنفيذي بشركة سيد كوفي روسترز: "نؤكّد في شركة سيد كوفي روسترز على التزامنا الراسخ بتقديم القهوة بأعلى جودة ممكنة، وبطرق تضمن الحفاظ على كوكبنا وتدعم المجتمعات المحلية، ونُعرب عن فخرنا بالمشاركة في معرض عالم القهوة 2024 لنسلط الضوء على أحدث ابتكاراتنا وحلولنا، الهادفة إلى تحقيق الاستدامة في القطاع؛ وفي إطار سعينا لتلبية توقعات عملائنا والحفاظ على كوكبنا للأجيال المُقبلة، فإننا نحرص على تقديم منتجات قهوة مستدامة، ابتداءً بزراعة القهوة وفق ممارسات صديقة... headtopics.com

وفي إطار تركيز المعرض على تعزيز استدامة القطاع، فسوف يبرز دور حلول التغليف الصديقة للبيئة، مثل أكياس القهوة القابلة للتحلل وإعادة التدوير، مع التطرّق إلى أهمية إنتاج قهوة خالية من انبعاثات الكربون من خلال المنهجيات الصديقة للبيئة، بما في ذلك استخدام مصادر الطاقة المتجددة، والإدارة المتقدّمة للنفايات؛ وسوف يفرد معرض "عالم القهوة 2024" حيزًا واسعًا للممارسات التي تقلل من الهدر خلال مراحل الإنتاج والتصنيع، بما في ذلك تجفيف القهوة المتقدّم، والإدارة المُثلى لسلاسل التوريد، والزراعة...

وفي هذا الإطار، قال جيمي براون، المدير التنفيذي لشركة كوفي بلانيت: "نؤمن بأهمية المساهمة في تحقيق الاستدامة في صناعة القهوة. ونلتزم بتطوير واعتماد أفضل الممارسات لضمان أن تتماشى عملياتنا من الزراعة إلى التحميص والتعبئة مع مبادئ حماية البيئة وتعزيز جودة حياة المزارعين والمجتمعات المحلية؛ ونتطلّع من خلال مشاركتنا في المعرض عرض أحدث ابتكاراتنا وحلولنا التي تساهم في تحقيق هذه الرؤية، وتوفير قهوة عالية الجودة تعبّر عن قيمنا المستدامة. headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

50 % نمو مساحة معرض «عالم القهوة» بدبيموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

«ملامح من حضارة البحرين» لوحات تعريفية بالمواقع التاريخيةتستضيف جامعة الخليج العربي معرض «ملامح من حضارة البحرين» المتنقل، الذي أطلقته هيئة البحرين للثقافة والآثار مطلع اقرأ أكثر ⮕

بلدية دبي تستعرض جهودها بمجال الرقابة الصحية في معرض 'عالم الجمال 'دبي في 29 أكتوبر / وام / تستعرض بلدية دبي خلال مشاركتها ‏في معرض عالم الجمال الشرق الأوسط 2023 الذي يقام من 30 أكتوبر الجاري ولغاية الأول من نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي ، أبرز ما تقدمه من خدمات في مجال الرقابة على الصحة العامة والمنتجات الخاصة بالتجميل والعناية الشخصية وجهودها في بناء منظومة صحية رقابية متكاملة في إمارة دبي تعد من... اقرأ أكثر ⮕

في غياب وزير الدفاع.. الصين تطلق منتدى بكين العسكريأطلقت الصين الأحد، منتدى بكين شيانغشان، أكبر معرض سنوي للدبلوماسية العسكرية... اقرأ أكثر ⮕

60 ورشة لعشاق «الكوميكس» في «الشارقة للكتاب»تجمع فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، عشاق الكتب المصورة (الكوميكس)... اقرأ أكثر ⮕

الحفاظ على الشعاب المرجانية في الإمارات.. برامج ومبادرات رائدة ترسخ استدامة الحياة البحريةينسجم مع محور أبطال البحار ضمن حملة «استدامة وطنية».الحفاظ على الشعاب المرجانية في الإمارات.. برامج ومبادرات رائدة ترسخ استدامة الحياة البحرية.• دولة الإمارات عملت على إيجاد بنية تشريعية تضمن حماية الشعاب المرجانية وتطور منظومة بحثية لاستزراعها.• أبوظبي تطلق أكبر مشروع لإعادة تأهيل الشعاب في منطقة الشرق الأوسط يتضمن استزراع أكثر من مليون مستعمرة. اقرأ أكثر ⮕