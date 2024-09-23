معرض الطيور المحلقة: رحلة استكشاف أثر الطير في الفكر الإنساني

معرض ال طيور المحلقة يشتمل على العديد من المخطوطات القديمة والمطبوعات الحديثة عن ال طيور . من المصدريحتضن ملتقى الشارقة الدولي للراوي في نسخته الـ24 تماشياً مع شعاره « حكايات ال طيور »، معرض «ال طيور المحلقة» الذي يتضمن رحلة لاستكشاف أثر الطير في الفكر الإنساني عبر العصور، وحضورها في ال تراث وال أساطير ، وال حكايات العالمية، والكتب المؤلفة قديماً وحديثاً، والأمثال الشعبية، إضافة إلى أنواع ال طيور المحلية والمهاجرة.

وفي الأمثال الشعبية، يقدم المعرض نماذج عديدة مما تحتفظ به الذاكرة الإماراتية، بشقيها المدوّن والمروي المتناقل عبر الروايات الشفوية. وتجلى ذلك في صور وأشكال اجتماعية وتاريخية ولغوية ذات أصل ثقافي وتراثي، ما يعكس القيم والأخلاق والمواعظ، والعادات والاعتقادات التي كانت سائدة في فترة من الزمن، وتم تداولها بلغة محلية خالصة.

ولم يكن العربي في صحرائه الواسعة بمنأى عن ذلك، إذ كان حضور الطيور جلياً في الشعر الجاهلي. كما حفلت حياة العرب وثقافتهم بوفرة من حضور الطير، وحرص المعرض على تقديم ذلك بشكل وافٍ.

معرض طيور تراث أساطير حكايات

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