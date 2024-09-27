معرض «رؤية» الإمارات للوظائف 2024: منصة لعرض آلاف الوظائف للشباب الإماراتي

شكّل معرض «رؤية» - الإمارات للوظائف 2024، الذي اختتمت فعالياته أخيراً، وجرى تنظيمه في مركز دبي التجاري العالمي، منصة لعرض الشركات الوطنية آلاف الوظائف للمواطنين. وأطلق مجلس شباب دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بالتعاون مع مجالس دبي للشباب، مبادرة مبتكرة، تحت عنوان «مستشرف الرؤية المستقبلية»، تستهدف توجيه الشباب الإماراتي نحو التخطيط لمساراتهم المهنية المستقبلية.

وأكد أن هذه المبادرة تسهم في تحقيق رؤية دبي كمركز عالمي للابتكار، وتبرز قدرة الشباب الإماراتي على الريادة في سوق العمل، بفضل الدعم القيادي والمبادرات المبتكرة. وقامت الشركة بإجراء أكثر من 200 مقابلة في المعرض، معظمها لوظائف في برامج التدريب الوطنية، وبرامج تدريب الخريجين التابعة للشركة. ويسعدني تفاعل الشباب الإماراتي الموهوب مع فريقنا في معرض رؤية للوظائف، وأتطلع إلى الترحيب بزملائنا الجدد في الشركة». وبلغ معدل التوطين في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 42.6 %، في نهاية عام 2023.

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