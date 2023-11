معدل التمثيل الغذائي علامة مبكرة لمرض الزهايمر

ومن خلال تطبيق تقنية تسلسل الحمض النووي الريبي لمعرفة الجينات النشطة في خلايا الحصين، خلال مراحل مختلفة من المرض، اكتشف الباحثون أن إحدى المراحل المبكرة للمرض هي زيادة معدل التمثيل الغذائي في الحصين. يقول بير نيلسون، المؤلف الرئيسي للدراسة والأستاذ المساعد في قسم البيولوجيا العصبية وعلوم الرعاية والمجتمع في المعهد: «يبدأ المرض في التطور قبل 20 عاماً من ظهور الأعراض، لذا من المهم اكتشافه مبكراً».

