معارك كر وفر على محاور التوغل في غزة

وظهر من هجمات المقاتلين اعتمادهم على الكر والفر باستخدام عنصر المفاجأة عبر الأنفاق واستهداف قوات وآليات الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون. وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، عن تدمير أربع آليات بقذائف «الياسين 105» والإجهاز على قوة راجلة متمركزة داخل أحد المباني في بيت حانون شمالي القطاع.
ولاحقاً أعلنت «القسام» أن قوة لها «نفذت عملاً هجومياً هندسياً داخل موقع (أبو مطيبق) العسكري شرق المحافظة الوسطى وتمكنت من إسقاط برج المراقبة والاتصالات الرئيسي». من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن تواصل العمليات البرية في غزة، فيما أقر بمقتل 16 من جنوده وأعلن أن قواته «قتلت العشرات من مسلحي حماس».
في هذه الأثناء، أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة ارتفاع إجمالي عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة إلى 8796، بينهم 3648 طفلاً، 2290 سيدة، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 22 ألفاً و219 بجروح مختلفة.
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