مصطفى زيدان: مواجهة عموري محطة مهمة في مشواري

وأضاف زيدان لـ«البيان» أنه فوجئ بمستوى دوري المحترفين في الإمارات بعد مجيئه من أوروبا، حيث كشفت التجربة عن قوة المستوى الفني بين أندية دوري أدنوك للمحترفين، لافتاً إلى أنه يتابع الدوريات الخليجية مثل الدوري الإماراتي والدوري السعودي، ولاحظ التطور المستمر للمستوى الفني.

وأعرب زيدان عن سعادته بوجوده في الإمارات، التي تعتبر حلماً للعديد من اللاعبين والأشخاص في العالم؛ نظراً لما تتميز به من خصائص قد لا تتوفر في العديد من الدول في الغرب، مثل الشعور بالأمن والأمان، وغير ذلك من عوامل الجذب التي تجعلها من أفضل الدول على خريطة العالم.

