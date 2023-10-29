مصر.. عبور 33 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة من معبر رفح

صرح بذلك الدكتور رائد عبد الناصر أمين عام جمعية الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ ).

وأضاف أن هذا أكبر عدد من شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة من معبر رفح حيث من المعتاد دخول 20 شاحنة فقط في اليوم وذلك منذ بدء دخول المساعدات في الحادي والعشرين من الشهر الجاري .ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية خانقة جراء قيام إسرائيل بقطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود والأغذية إضافة إلى شن غارات جوية مكثقفة على القطاع ردا على قيام حماس في السابع من الشهر الجاري بعملية "طوفان الأقصى"التي تضمنت هجمات صاروخية واقتحام بلدات جنوب إسرائيل واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى القطاع.

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مصر.. دخول 10 شاحنات تحمل مساعدات إلى غزة عبر معبر رفحأفادت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، الأحد، ببدء دخول 10 شاحنات من المساعدات عبر معبر رفح المصري إلى الجانب الفلسطيني، بعد الانتهاء من الإجراءات. اقرأ أكثر ⮕

مدعي «الجنائية الدولية» يزور رفح ويأمل زيارة غزة وإسرائيلزار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، الأحد. ونشر مقطعاً مصوراً على منصة «إكس» اقرأ أكثر ⮕

مدعي «الجنائية الدولية» يزور رفح ويأمل زيارة غزة وإسرائيلزار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، الأحد. ونشر مقطعاً مصوراً على منصة «إكس» اقرأ أكثر ⮕

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الخارجية المصرية: «العراقيل الإسرائيلية» تعوق دخول المساعدات إلى غزةقالت مصر، السبت، إن «العراقيل الإسرائيلية» تعوق إيصال المساعدات إلى قطاع غزة... اقرأ أكثر ⮕

مصر لأميركا: لابد من هدنة فورية في قطاع غزةطالبت مصر بضرورة وجود تدخل دولي عاجل للوصول لهدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، ووقف النار والسماح بإدخال المساعدات لسكان القطاع.وخلال استقبال سامح شكري وزير اقرأ أكثر ⮕