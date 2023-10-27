مصر.. سقوط «جسم مجهول» بالقرب من محطة كهرباء نويبع

نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، الجمعة، عن مصادر مطلعة القول إن «جسماً مجهولاً» سقط بالقرب من محطة كهرباء في منتجع نويبع على ساحل البحر الأحمر بشبه جزيرة سيناء.

وقال مصدران أمنيان مصريان لرويترز، اليوم الجمعة، إن مقذوفاً سقط على منتجع نويبع المطل على البحر الأحمر، وإن السلطات لا تزال تجمع المزيد من المعلومات عن الواقعة.وأعلن الجيش الإسرائيلي أن المقذوف الذي سقط في مصر مرتبط فيما يبدو «بتهديد جوي فوق البحر الأحمر» من دون أن يخوض في التفاصيل.أخبار من الإمارات

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