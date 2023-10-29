مصر.. إنقاذ 76 سائحاً على متن باخرة قبل غرقها

وتلقت مديرية أمن أسوان بلاغًا بتعرض الباخرة السياحية للثقب بعد وصولها إلى مرسى معبد كوم أمبو، وهو ما تسبب في حالة فزع لدى السائحين الذين خشوا من الغرق.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى تدخل فرق الإخلاء، لإنزال الركاب من على متن الباخرة ونقلهم في سلام إلى مكان آمن، دون وقوع أي إصابات. وبدأت الباخرة رحلتها من إدفو لتنقل السائحين إلى معبد كوم أمبو، لزيارة معالمه الأثرية المبهرة، ووقع الحادث بعد رسو الباخرة واستعدادهم للنزول، إلا أن دخول المياه أحدث الأزمة، التي أدت لتدخل الجهات المختصة لتأمين نزولهم.

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