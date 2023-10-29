مصر تعلن زيادة فترة انقطاع التيار الكهربائي وتكشف الأسباب

أعلنت الحكومة المصرية، الأحد، عن زيادة فترة انقطاع التيار الكهربائي خلال المرحلة المقبلة من ساعة إلى ساعتين يومياً، موضحة أن ذلك يأتي ضمن خطة ترشيد الاستهلاك وتخفيض الأحمال .

وأكد المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري أن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت السبت، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق. وأوضح أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة، مع تراجع حجم الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة مثل الرياح والشمس والماء، إلى جانب انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يومياً إلى صفر.

وأشار المتحدث باسم الحكومة المصرية إلى أن قرار زيادة فترة تخفيض الأحمال جاء حرصاً على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، ولحين عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.

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