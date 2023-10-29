مصر تضيق الخناق على السوق الموازية للعملة والجنيه يقلص خسائره

وأوضحوا، أن هذا الاختفاء يعود إلى استمرار السلطات في تضييق الخناق على المضاربات وتجارة العملة التي تسببت في ارتفاع تاريخي وقياسي لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.وقال أحد المتعاملين، طلب عدم ذكر اسمه، إن التعامل في السوق السوداء يتم في الوقت الحالي من خلال وسطاء ولا يسمح لأحد المتعاملين بالتعامل المباشر. وفي الوقت نفسه، فقد أغلق كبار التجار أماكن عملهم ولا يردون على هواتفهم، بينما غادر عدد كبير منهم منازلهم.

لكن بعض المصادر، أشارت إلى أن حاجة مصر للعملة الصعبة لتغطية فاتورة الواردات الضخمة، ربما تدفعها إلى التعجيل بهذا الإجراء، في ظل وجود حصيلة كافية من العملات الصعبة لتغطية الصدمة المتوقعة في سوق الصرف حال اتخاذ قرار التعويم أو الخفض المرتقب للجنيه المصري مقابل الدولار.

لكن في التعاملات الأخيرة، أبلغ متعاملون عن عودة الورقة الأميركية الخضراء إلى الصعود في السوق الموازية إلى مستوى 45 جنيهاً. وفي الوقت نفسه، تشير الأخبار إلى استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة برنامج التمويل الذي تم الإعلان عنه في ديسمبر الماضي، من 3 إلى 5 مليارات دولار. لكن حتى الآن، لم يعلن عن موعد إجراء المراجعات التي كانت مقررة خلال العام الحالي، على الرغم من حديث الصندوق بشكل إيجابي عن المفاوضات والإجراءات التي تنفذها الحكومة المصرية. headtopics.com

وقال مدير مشروع شمال أفريقيا لدى مجموعة الأزمات الدولية، ريكاردو فابياني، إنه من"المحتمل أن يمارس المساهمون الرئيسيون في صندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة وأوروبا، ضغوطا على الصندوق، لتخفيف متطلباته والمضي قدما في البرنامج رغم بطء وتيرة الإصلاحات في القاهرة.

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