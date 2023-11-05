مصر تطرح أذون خزانة بقيمة 645 مليون يورو

قال البنك المركزي المصري، أمس، إن مصر ستطرح أذون خزانة مقومة باليورو لأجل سنة بقيمة 645 مليون يورو (692 مليون دولار) اليوم. وستحل الأذون، محل أذون مستحقة بقيمة 699.2 مليون يورو، تم بيعها العام الماضي بمتوسط ​​عائد 2.3 %. وقال البنك، إن آخر موعد لتقديم العروض غداً، وإن تاريخ الاستحقاق هو 5 نوفمبر 2024.

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